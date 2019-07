Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Costa Cordalis (75) an Organversagen starb. Beim „radio B2 Schlagerhammer“ am Wochenende lag sein Tod noch immer schmerzlich in der Luft. Vor allen Dingen deshalb, weil die Künstler fast alle ihre persönliche Geschichte mit dem Wahl-Mallorquiner verbinden. Beatrice Egli (31) erzählte „Promiflash“ zum Beispiel: „Ich habe als kleines Kind mit ,Anita‘ auf der Bühne gestanden, das Schöne ist aber: Er wird mit der Musik, wie Udo Jürgens (80), immer bei uns bleiben.“