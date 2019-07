Noch ist es nicht zu spät! Sinngemäß verschriftlicht Berglegende Messner kurz vor seinem 75. Geburtstag im September aber, was er auf seinen zahlreichen Alpintouren zu Gesicht bekommt. Berge an Müll, kahle Hänge, um den Massentourismus mit Seilbahnen und Straßen zu befeuern. Und das nicht nur im fernen Himalaja, wie die Bilder, die um die Welt gingen, zeigen. Eine Hundertschaft an Alpinisten tummelte sich derart am Mount Everest, dass sich am höchsten Punkt der Erde ein Stau bildete. An Leichen wurde dabei einfach vorbeimarschiert.