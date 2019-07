Eigentlich war er schon am Abflug. Und dann landete er (zumindest vorerst) doch wieder in Paris: Superstar Neymar! Der 27-jährige Brasilianer traf mit sieben Tagen Verspätung im PSG-Trainingslager Camp des Loges ein. Machte, mit blondem Haar und in Begleitung seines Fotografen-Freundes Gil Cebola, die ersten Medizin-Checks sowie Fitness-Einheiten. Und ließ seine Fans, die sich vor Ort nur überschaubar versammelt hatten, per Postings wissen: „Wieder im Training!“