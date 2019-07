Was waren also die Kardinalfehler aus ihrer Sicht?

Dass man nicht in Kauf genommen hat, auch wirklich Saisonschließungen zu haben und nicht vehementer darauf gedrängt zu haben, dass man mehr Zeit in die Planung investiert. Als Bürgermeister muss man den Willen des Gemeinderates vollziehen. Mit mehr Zeit hätte auch eine umfassende begleitende Kontrolle installiert werden können. Das wäre mit Sicherheit der bessere Weg gewesen.