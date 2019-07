20 Jahre ist es jetzt schon her, dass der Euro den „guten, alten Schilling“ abgelöst hat - fast unglaublich, dass immer noch so viel von der mittlerweile uralten Währung im Umlauf ist! Der Euro-Bus der Nationalbank hat auf seinen Stationen in der Steiermark 4,6 Millionen Schilling eingefahren; ein Ende ist nicht in Sicht.