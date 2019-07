Urlaub in Österreich als Vorteil

Dazu gehört auch Urlaub daheim, etwa auf einem Bauernhof. wie Hubert Koller, Obmann des Verbandes Urlaub am Bauernhof, die Werbetrommel rührt. Während Norbert Rainer vom Klimabündnis Oberösterreich, noch weitere Vorteile beim Urlaub in (Ober-)Österreich sieht: „Auch bei uns ist es mittlerweile so heiß - da braucht man gar nicht in den Süden zu fliegen.“