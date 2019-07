„Anhand der Studienergebnisse schauen wir uns an, was im Zuge der Radwegsanierung möglich ist“, sagt Berthold. Auch die Gestaltung der Salzach-Ufer will sie gemeinsam mit der für Planung zuständigen Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) in diesem Abschnitt genauer unter die Lupe nehmen. Nach Abwägung der Möglichkeiten geht es in die Planung.