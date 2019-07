Die Schaffnerin forderte ihn in St. Pölten aber trotzdem auf, seine Karte herzuzeigen, daraufhin drehte der 31-Jährige völlig durch. Er schrie die verängstigte Frau an, bedrohte sie mit dem Umbringen. Er soll unter anderem „Ich reiß dir den Kopf ab“ gebrüllt haben. In Linz war dann Endstation für den aggressiven Schwarzfahrer - Polizisten verhafteten ihn am Bahnsteig 6, nahmen ihn mit, um ihn zu verhören. Bei der Einvernahme gab er an, dass die Schaffnerin überreagiert und er die Drohungen nicht so gemeint habe.