Die Provinz Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan – früher das britische Nord West Frontier – mit 30 Millionen Einwohnern an der Grenze zu Afghanistan, baut seit 2010 eine neue Verwaltung und Strukturen auf. Die EU hilft dabei mit Förderungen – und Wissen. Eine Delegation rund um Minister Shahram khan Tarakai besucht Österreich und Polen um sich wertvolle Tipps zu holen. Nach Bundes- und Landesebene, war Ebenau das Beispiel für die Gemeinden. „Sie haben sich unter anderem unsere Landwirtschaft, die Trinkwasserversorgung und auch die Raumplanung angeschaut. Vieles davon kannten sie in dieser Form nicht“, sagt Bürgermeister Johannes Fürstaller (ÖVP), der von den Dimensionen in Pakistan beeindruckt ist. So war der Minister früher ebenfalls Bürgermeister „von einem Dorf“. Dieses Dorf hat 1,5 Millionen Einwohner ...