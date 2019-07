190 Millionen Euro werden, wie berichtet, in die Mattigtalbahn zwischen Steindorf und Braunau investiert. Die 37 Kilometer lange Strecke, die 1873 in nur einem Jahr aus dem Boden gestampft wurde, wird aber nicht nur elektrifiziert. Bahnhöfe und Haltestellen werden modernisiert und in Friedburg wird ein großer Park&Ride-Platz entstehen.