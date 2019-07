Weitere Pläne

Weitere ähnliche Projekte in Tirol sind schon in der Schublade: Die Firma MPreis plant eine Umstellung der Lkw-Flotte auf Wasserstoff, daher wäre Völs ein möglicher Standort. In Kufstein mit im Boot∙ sind neben MPreis die Stadtwerke, FEN Systems, Zillertaler Verkehrsbetriebe, Inntaler Logistik-Park, Asfinag, die bayerische Dettendorfer Gruppe aus Nussdorf am Inn und die Automobilgrößen MAN und Hyundai.