„Schaden im sechsstelligen Bereich“

In Oberösterreich wurden Hotels in St. Wolfgang, Bad Ischl, der Moserwirt in Bad Goisern oder das Hotel „COOEE alpin“ der Ex-Skigrößen Hermann Maier und Rainer Schönfelder in Gosau heimgesucht. Dazu auch Hotels in Bad Aussee (Steiermark), Villach (Kärnten) und Steinach am Brenner (Tirol). „Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich“, so Steiger - exakt 567.000 Euro. Bis auf den finalen Coup wurde von der Beute nichts gefunden: „Das Geld haben die Verdächtigen in Wettlokalen in Salzburg verspielt - ihre Familien sahen davon nichts“, sagten die Ermittler.