Die stationären Radaranlagen sind in die Jahre gekommen. Ersatzteile sind kaum noch erhältlich. Daher gilt es die alten Messgeräte nach und nach gegen neue Laser auszutauschen. In vier Bezirken ist das bereits erledigt worden – was einen deutlichen Anstieg bei den Geschwindigkeitsdelikten zur Folge hatte. Warum? „Die neuen Geräte erlauben es, in beide Fahrtrichtungen zu messen“, erklärt Markus Widmann, Chef der Tiroler Verkehrspolizei, im Gespräch mit der „Krone“.