Jener 21-jährige Spanier, der in der Nacht auf den 15. Jänner am Wiener Hauptbahnhof seine um vier Jahre ältere Schwester erstochen haben soll, wird sich nicht wegen Mordes vor Geschworenen verantworten müssen. Einem psychiatrischen Gutachten zufolge war der Mann zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig und damit auch nicht schuldfähig, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, am Dienstag mit.