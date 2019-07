Es war ja schon bisher in Mödling nicht so, dass die sprichwörtlichen Gehsteige um 18 Uhr in die Höhe geklappt wurden. Und auch wenn die Schanigärten nur von 1. April bis zum Nationalfeiertag genehmigt waren, wurden sie bei Schönwetter auch in der übrigen Zeit des Jahres im kleinen Rahmen toleriert. „Das wurde auch genutzt“, bestätigt Bürgermeister Hans Stefan Hintner. Und daher setzt er auch in diesem Bereich eine erste Initiative, um dem Wunsch nach Belebung der Innenstadt nachzukommen: „In Zukunft werden Schanigärten in Mödling das ganze Jahr über offen sein können.“