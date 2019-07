Der 27-Jährige lebt in einem Dorf unweit der Todeshöhle, in der die Leiche gefunden wurde. Der mutmaßliche Killer hat dort Ackerfläche, er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er soll im Dorf als Voyeur bekannt sein. „Ich musste das machen“, soll der Mann der Polizei gesagt haben. In seinem Leben laufe „nichts gut“. Das Opfer Suzanne Eaton hatte an einem Expertentreffen in der kleinen Hafenstadt Kolymbari teilgenommen und war am 4. Juli zu einer Wanderung aufgebrochen, von der sie nicht zurückkehrte. Wanderer fanden die Leiche in der Grotte nahe der Ortschaft Maleme, rund achteinhalb Kilometer von Kolymbari entfernt.