Doch er zeigte sich unbelehrbar: Am späten Abend desselben Tages wurde er in Puchenau wieder am Steuer eines Fahrzeuges erwischt. Auch auf diesem waren Kennzeichen montiert, die auf ein Auto seiner Frau zugelassen sind.In Summe ergab der Tag für den Lenker 12 Anzeigen, mit vier Anzeigen muss die Zulassungsbesitzerin rechnen.