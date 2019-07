Barbara Haas muss weiter auf ihren zweiten Sieg auf der WTA-Tour warten. Die 23-jährige Oberösterreicherin, die sich in der Qualifikation durchgesetzt hatte, musste sich am Dienstag beim Sandplatz-Turnier in Lausanne der zwölf Jahre älteren Australierin Samantha Stosur nach einem 2:39 Stunden währenden Kampf mit 6:4, 5:7, 3:6 geschlagen geben.