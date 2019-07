Zwischen Ende April und Anfang März musste der Mischlingshund hungern, in einer verwahrlosten Wohnung. Erst als die Polizei kam und die Pfotenhilfe Lochen informierte, kam die bereits apathische „Lucy“ in die richtigen Hände. Laut Tierärzten war sie zu diesem Zeitpunkt abgemagert. Auch Lebertumore fanden die Veterinärmediziner, daraufhin musste „Lucy“ eingeschläfert werden. Das Frauerl, eine Flachgauerin (35), hätte sich bereits Mitte Juni dem Vorwurf der Tierquälerei stellen müssen. Doch die Frau kam nicht ins Landesgericht. Beim zweiten Anlauf am Dienstag kam sie in Begleitung zweier Polizisten.