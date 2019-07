Beim Dauerthema Müll hat die Stadt Wien - wie berichtet - schon reagiert: Mit mehr Ordnungshütern, mehr Kameras und mehr Razzien will Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) das Problem in den Gemeindebauten in den Griff bekommen. Und während ein anderes Problem wienweit schon als gelöst galt, ist es im Sozialbau noch ein Ärgernis: Hundekot.