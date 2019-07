Erotik-YouTuberin kündigt erstes Musik-Album an

Der Account von Erotik-YouTube-Star Katja Krasavice erfreut sie sich immer größerer Bekanntheit, was nicht zuletzt an ihrem Fachgebiet liegt: Sex. Für die junge Frau gibt es offenbar nahezu keine Tabus. Zudem weiß sich die 22-Jährige gekonnt in Szene zu setzen. Vor allem in den sozialen Netzwerken. Hatte sie erst vor wenigen Monaten erst eine verlorene Wette gemeinsam mit YouTuberin Dagi Bee medial perfekt inszeniert - City4U berichtete - sorgt sie nun erneut für Aufsehen. Nachdem sie erst alle alten Instagram-Postings gelöscht hatte, kündigte sie kurze Zeit später inklusive heißem Bild ihr erstes Album an.