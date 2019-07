Einen Schutzengel hatte ein junger Polizist aus Pöttsching. Als der Mann in seinem Wochenend-Domizil am See bereits tief und fest schlief, beobachtete ein Nachbar Rauchschwaden im Bereich des Daches. Sofort schlug er Alarm und verständigte sein Gegenüber per Telefon. Der Bewohner konnte sich ins Freie retten.