Noch immer laufen die Erhebungen nach dem folgenschweren Traktorunglück in Bayern an der Grenze zu Vorarlberg, das zwei Kindern am Samstagabend das Leben kostete, auf Hochtouren. Nun wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen, wie es am Dienstag hieß. „Es wird gegen unbekannt ermittelt, da zunächst geklärt werden muss, wem strafrechtlich ein Vorwurf zu machen ist.“