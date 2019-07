Den Norwegern reicht es! Beinahe täglich legen Riesenkreuzer im wunderschönen Stavanger an und verpesten die Luft. Als wäre das nicht schon genug, trampeln Touristen in den Gärten der kleinen Holzhäuser herum. Die Bewohner des sonst so idyllischen Ortes fordern Grenzen für die unverschämten Reisenden.