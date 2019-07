Schenkt man der Anzahl an Zusagen Glauben, dann wollen am 20. September mehr als 1,2 Millionen Menschen (Stand: 16. Juli) an einer auf Facebook lancierten Veranstaltung mit dem Titel „Storm Area 51, They Can‘t Stop All of Us“ (Sturm auf die Area 51, sie können nicht uns alle stoppen) teilnehmen und die sogenannte Area 51, ein militärisches Hochsicherheitsgelände im US-Bundesstaat Nevada, stürmen. Der vermutlich ursprünglich als Gag gedachte Aufruf ließ inzwischen auch bei der U.S. Air Force die Alarmglocken klingeln.