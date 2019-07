Missachtete rote Ampeln, zu zweit am Gefährt und Fahren auf dem Gehsteig: Besonders diese drei Vergehen werden immer wieder bei E-Scooter-Lenkern beobachtet. Vor allem Ungeübte und Neueinsteiger laufen Gefahr, aufgrund von mangelndem Training in schwere Unfälle verwickelt zu werden. Rücksichtnahme oder gar gegenseitige Wertschätzung fehle jedoch generell im Straßenverkehr, so die Polizei.