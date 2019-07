Die Frau hat bereits am 2. März abends in einem Lokal in Salzburg-Schallmoos aus der Jacke eines Einheimischen (36), die über einem Stuhl hing, die Geldbörse gestohlen. Mit der darin verwahrten Bankomatkarte versuchte sie am nächsten Tag Geld zu beheben. Der 36-Jährige hatte die Karte aber bereits sperren lassen. Da die Polizei bisher keine Spur von der Frau hat, veröffentlichte sie jetzt das Foto aus der Überwachungskkamera der Bank, in der die Frau ihr „Glück“ versuchte.