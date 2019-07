Regisseur Matthew Vaugh nimmt uns in „The King‘s Man - The Beginning“ mit auf eine Zeitreise zurück zur Entstehung des ersten unabhängigen Geheimdienstes. Das „Kingsman“-Prequel mit Ralph Fiennes, Gemma Arterton und Rhys Ifans startet im Februar 2020 in unseren Kinos, hier gibt es als kleinen Vorgeschmack den allerersten Trailer.