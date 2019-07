Star auf Insta: Hündin überlebt 17 Schusswunden

„Maggie“, eine fünfjährige Hundedame, wurde an einer Box angebunden und ganz alleine in den Straßen von Libanon gefunden. Auf sie wurde 17 Mal geschossen, ihr Ohr wurde ihr mit einem Messer abgeschnitten, ihr Kiefer war gebrochen und sie war schwanger. Die Tier-Charity „Wild at Heart-Foundation“ rettete „Maggie“ und wie durch ein Wunder überlebte sie. Mittlerweile hat die Hündin ein liebevolles Zuhause in Großbritannien gefunden, die Therapiehund-Ausbildung abgeschlossen und ist nebenbei auch noch ein Instagram-Star.