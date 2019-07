Warum schauen wir so gerne dabei zu?

Wir leben in einer Welt unendlich vieler Möglichkeiten, kommen schwer zur Ruhe. Das erschöpft uns. Mit Trash-TV-Konsum brauchen wir die Couch nicht zu verlassen und bekommen An- oder Aufregung. Es kommt noch das Element der Vertrautheit dazu, wenn wir das Format bereits kennen. Das hat etwas von einem Besuch mehr oder weniger exzentrischer Familienmitglieder. Und am nächsten Tag kann man sich auch noch mit Kollegen darüber austauschen. Authentische Situationen, in denen echte Menschen handeln, üben einen großen Reiz aus: Wir sind soziale Wesen - und wir mögen es auch, wenn es menschelt.