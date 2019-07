Nach dem dramatischen Sieg am dritten Extraloch des Stechens gegen den Franzosen Benjamin Hebert schloss Bernd kurz die Augen, fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Für größere Emotionen war keine Energie mehr da. Bernd sagte im Gespräch mit der „Krone“: „Es war ein langer Tag. In diesem Moment ist viel abgefallen. Ich hätte gerne schon früher den Sack zugemacht, aber ich habe gekämpft und an den Sieg geglaubt.“ Zu seiner mentalen Stärke meinte er: „Ich lasse jetzt alles mehr auf mich zukommen, denke nicht mehr so viel nach, bin nicht mehr so verbissen wie einst. Viele haben mir geschrieben, dass sie im TV beim Stechen gar nicht hinschauen konnten. Ich selbst habe mich trotz des Drucks locker gefühlt.“