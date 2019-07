Petaflop-Schallmauer wird erstmals durchbrochen

Der neue Supercomputer verfügt über 790 Knoten zu je zwei Prozessoren mit je 24 Kernen - also insgesamt 37.920 Prozessorkerne. Damit erreicht der VSC-4 eine theoretische Spitzenleistung von 3,7 Petaflops, im praktischen Betrieb sind es 2,7 Petaflops (ein Petaflop ist eine Billiarde - 10 hoch 15 - Rechenoperationen pro Sekunde). Damit wird erstmals in Österreich die Petaflop-Schallmauer von einem Computer durchbrochen. In der Weltrangliste der Supercomputer schafft es der VSC-4 damit auf Platz 82.