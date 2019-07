Mit den Füßen hat ein 16 Jahre alter Jugendlicher am Montag am Stadtplatz von Neumarkt im Salzburger Flachgau auf einen Obdachlosen eingetreten. Das 30 Jahre alte Opfer erlitt Verletzungen am Kopf und musste im Krankenhaus versorgt werden. Der junge Verdächtige erhält eine Anzeige wegen Körperverletzung.