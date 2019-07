10.000 CL-Abos weg

Am Montag begann der Kartenvorverkauf für die Champions-League-Gruppenphase, in der sich Salzburg heuer erstmals in der Red-Bull-Ära wiederfindet. Binnen weniger Stunden seien 10.000 sogenannte Blind-Date-Packages verkauft worden, also Dreier-Abos für die Gruppenspiele. die auslosung erfolgt am 29. August. Salzburger Dauerkartenbesitzer genießen noch bis 18. Juli das Vorverkaufsrecht.