Bilder der Dreharbeiten in Bari zeigen Loren mit grauen Haaren, aber ebenso schön wie noch vor zehn Jahren. Ihr Alter soll man ihr nicht anmerken, heißt es: Zehn Stunden täglich stehe sie vor der Kamera, berichtet „Variety“. Ihr Sohn fordere vollen Einsatz von ihr, so Loren: „Er kennt mich so gut. Er kennt jeden Zentimeter meines Gesichts, mein Herz, meine Seele. Er geht erst zur nächsten Einstellung über, wenn ich mein tiefstes Innerstes offenbart habe.“