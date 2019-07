„Praktikum im Weißen Haus macht sich großartig in deinem Lebenslauf“

Doch offenbar hat die heute 45-Jährige das einschneidende Erlebnis mittlerweile gut verarbeitet. Als der Psychologe und Autor Adam Grant die Twitter-Gemeinde nach den schlechtesten Karrieretipps fragte, die sie jemals bekommen hatte, antwortete Lewinsky trocken: „Ein Praktikum im Weißen Haus wird sich großartig in deinem Lebenslauf machen.“ Ein Ratschlag, der auf die US-Amerikanerin so überhaupt nicht zutraf.