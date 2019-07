Tori Spelling sorgt am „Beverly Hills 90210“-Set für großen Ärger. Die 46-Jährige schaffte mit ihrer Rolle als Donna Martin in der beliebten Fernsehserie ihren Durchbruch. Von 1990 bis 2000 ließ sie dort die Herzen ihrer Fans höherschlagen. Nun, 19 Jahre später, soll die Show schon bald in Form einer Neuauflage zurückkommen. Hinter den Kulissen soll es derzeit jedoch genauso dramatisch wie in der Serie zugehen.