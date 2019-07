Feueralarm am Montag in Kufstein: Eine Matratze ging im Bezirkskrankenhaus in Flammen auf. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Pflegepersonal die Patienten in Sicherheit bringen, ein 45-jähriger Krankenpfleger zog sich bei den Löscharbeiten eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Die Brandursache ist noch unklar.