Die Nummer 77 der Bullen drehte am Sonntag im Stadtderby gegen City den Spieß um. Die Gäste gingen durch Heber früh (7.) in Front, in der 45. Minute hatte Royer seinen ersten starken Auftritt: Der 29-Jährige hämmerte einen Elfmeter zum 1:1 hoch ins linke Eck. „Es war in der Liga der erste Strafstoß, den wir in dieser Saison zugesprochen bekamen. Ich bin da sehr selbstbewusst an die Sache rangegangen.“