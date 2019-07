Die Produktion in den USA kommt dem schwedischen Möbelriesen Ikea zu teuer: Der Konzern schließt daher die einzige Fabrik, die sich dort befindet. 300 Jobs gehen dadurch verloren. In einer Presseaussendung begründete Ikea diesen Schritt mit hohen Rohstoffpreisen in den USA. Die Fertigung von Möbeln sei deswegen im Werk in Danville im US-Bundesstaat Virginia „deutlich“ teurer als in Europa.