„Ich wollte Dominic überraschen. Das ist mir gelungen. Hat Spaß gemacht. Leider war’s nur kurz“, so die 26-Jährige. Die den Sonntag mit ihrem Herzbuben sportlich verbrachte. Nach einem Besuch beim Training in der Südstadt, folgte der Abstecher auf die Kart-Bahn nach Kottingbrunn. Qualifying, Rennen, packende Überholmanöver. „Zu Beginn wollt ich nicht zu viel riskieren, dann wurde der Reiz immer größer“, gestand Thiem. Der Überraschungsbesuch endete in einer Verfolgungsjagd. „Aber alles harmlose Duelle. Und der Hausfrieden ist noch intakt“, so Domi augenzwinkernd. Montagfrüh kam dann aber doch die Trennung.