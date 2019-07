Der deutsche Paragleitpilot (36) war am Montag gegen Mittag im Gemeindegebiet Obertilliach auf einer Seehöhe von 2092 Metern vom Startplatz „Golzentipp“ gestartet und wollte die vorgegebenen Wegpunkte des Flugwettbewerbes anfliegen, um anschließend wieder am Startplatz „Golzentipp“ zu landen. Kurz nach dem Start geriet der Paragleiter plötzlich in Turbulenzen, sodass der Schirm auf der rechten Seite einklappte und der Pilot die Kontrolle über das Fluggerät verlor. In weiterer Folge trudelte der Gleitschirm im Bereich der dortigen „Dorfabfahrt“ auf Wiesengelände zu Boden. Im Zuge der Notlandung stürzte der Pilot auf die rechte Körperseite und zog sich schwere Verletzungen im Bereich des rechten Armes zu. Nach der Erstversorgung durch die Besatzung des Notarzthubschraubers wurde der Verletzte in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen und stationär aufgenommen.