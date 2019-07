In weiterer Folge krachte der Radfahrer in einen entgegenkommenden PKW, welcher von einer 41-jährigen Bulgarin gelenkt wurde. Durch die Kollisionen erlitt der 60-Jährige lebensbedrohliche Kopfverletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert werden. Die PKW-Lenkerin erlitt einen schweren Schock, blieb jedoch wie die zweitbeteiligte Lenkerin unverletzt.