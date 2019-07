Über die ART Kunstmesse GmbH Innsbrucker - Veranstalterin der gleichnamigen Kunstmesse „ART“ in der Tiroler Landeshauptstadt - ist ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 750.000 Euro, teilte der Kreditschutzverband 1870 (KSV1870) am Montag mit. Alleingesellschafterin Johanna Penz strebt eine Sanierung und eine Fortführung der Kunstmesse an.