Da der 30-jährige Strafgefangene am Montag nicht zur Arbeit gekommen war, setzten sich Arbeitskollegen ins Auto und holten den 30-Jährigen beim Freigängerhaus in Grafenstein ab. Unterwegs nützte der Häftling die Gelegenheit und flüchtete. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte der Flüchtige aber bald vom Polizeihubschrauber FLIR in einem Acker im Gemeindegebiet von Grafenstein lokalisiert und von Beamten der Streife Eberndorf und einer Diensthundestreife festgenommen werden. Der Häftling wurde im Anschluss in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. An der Fahndung waren Polizeistreifen der Polizeiinspektionen Eberndorf, Ebenthal und Grafenstein sowie des Kriminaldienstes Klagenfurt Land, eine Diensthundestreife und der Polizeihubschrauber FLIR beteiligt.