Der Schüler (14) war auf einer Gemeindestraße in Tauchendorf unterwegs, als gegen 16 Uhr ein weißer Kastenwagen neben ihm anhielt. Mit den Worten „Magst eine super Mountainbike-Strecke kennenlernen. Wenn du mitfährst, bekommst du auch ein neues Mountainbike“ wollte der Unbekannte den Buben ins Fahrzeug locken. Der Schüler sagte daraufhin, dass er die Polizei anrufen werde, worauf der Mann den Kombi startete und davon fuhr. Der Wagen wurde danach noch einmal mit hoher Geschwindigkeit auf der Ossiacher Straße in Richtung Feldkirchen fahrend, gesehen. Beschreibung des Mannes: Südländisches Aussehen (gebräunte Haut), dunkle Haare, kein Bart, schmales Gesicht. Allfällige Wahrnehmungen bzw. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Feldkirchen unter 059133-2200 erbeten.