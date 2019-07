Alle größeren Drohnen der Klassen 1 und 2 fallen in das Luftfahrtgesetz und damit in die Zuständigkeit der Austro Control, bei der jeder gewerbliche Drohnenpilot eine Prüfung absolvieren muss. „Es gibt ganz strenge Regelungen, was Flugzeiten, Sperrzonen und Fotomotive betrifft“, weiß der Salzburger Sachverständige Gerhard Kronreif. Er verwendet eine Drohne, um Unfallstellen aus der Luft zu fotografieren. „Ich muss alle Gesichter und Kennzeichen verpixeln.“