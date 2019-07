Männer deutlich seltener betroffen

Magersucht (Anorexia nervosa) sucht bis zu vier Prozent der Frauen heim. Männer sind viel seltener betroffen (0,3 Prozent), aber zum Beispiel war der österreichische Schriftsteller Franz Kafka laut Experten magersüchtig und schilderte die Krankheit in der Erzählung „Der Hungerkünstler“ aus der Sicht eines Betroffenen. Sie ist teils erblich und die Todesrate ist bei Magersucht höher als bei anderen psychiatrischen Störungen. Bis heute sind die Behandlungserfolge „inakzeptabel dürftig“, so die Forscher in der Fachzeitschrift „Nature Genetics“.