Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 34-jähriger Österreicher mit seinem Motorkarren auf der Römerstraße in Thaur in Richtung Westen. Dabei beabsichtigte der Mann nach links in das Gewerbegebiet abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 38-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad in die entgegengesetzte Richtung. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.