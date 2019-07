Alle vier Salzburger Klubs im ÖFB-Cup starten Freitag in die neue Saison. Während die Meister-Bullen in Parndorf engagiert sind, Seekirchen daheim auf Zweitligist Amstetten trifft und Zell am See zu Regionalligist Gurten (OÖ) muss, ist insbesondere in Anif die Vorfreude groß. Gastiert doch mit Sturm Graz der Cup-Sieger von 2018 zum zweiten Mal in drei Jahren beim Salzburger Landesmeister.